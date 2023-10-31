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Muğla'da makilik ve tarımsal alanda yangın çıktı

Alevlere 4 helikopter, 6 uçak ile havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle de karadan müdahale ediliyor

Durmuş Genç, Ali Rıza Akkır  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Muğla'da makilik ve tarımsal alanda yangın çıktı

Muğla

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik ve tarımsal alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Karadere Boğaziçi mevkisindeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tarım sahasına da yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 6 uçak ile havadan müdahale edilmeye başlandı. Çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi de karadan müdahale ediyor.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

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