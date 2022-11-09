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Muğla'da karadan ulaşımın olmadığı noktalarda kesilen ağaçlar tekneyle taşındı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde karadan ulaşım olmayan noktalarda kuruduğu için kesilen ağaçlar tekneyle nakledildi.

Durmuş Genç   | 09.11.2022
Muğla'da karadan ulaşımın olmadığı noktalarda kesilen ağaçlar tekneyle taşındı

Muğla

Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Martı Koyu'nda 1197 kızılçam doğal döngü ya da zararlı böcekler nedeniyle kurudu.

Damgalandıktan sonra kesilen çam ağaçları traktörlerle deniz kenarına taşındı.

Burada sıralanarak bağlanan tomrukların bir kısmı teknenin içine alındı, bir kısmı halatlarla teknenin arkasına bağlandı.

Kille Koyu'na nakledilen tomruklar buradan kamyonlara yüklendi ve orman işletme deposuna götürüldü.

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