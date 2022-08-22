Dolar
18.12
Euro
18.13
Altın
1,738.41
ETH/USDT
1,569.60
BTC/USDT
21,175.00
BIST 100
3,030.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Muğla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, arı kovanı yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ali Rıza Akkır   | 22.08.2022
Muğla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Süleyman Sazboğaz (54) idaresindeki 07 PY 619 plakalı, arı kovanı yüklü kamyon, Fethiye Antalya kara yolu Dont mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 ACK 674 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki Süleyman Kılınç (66), Ünal Karapınar (58), Kenan Demirayak (61) ile Mevlüt Şimşek'in (57) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü ile araçtaki Yunus Sazboğaz (29) ve Adnan Zeybek (63) yaralandı.

Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Süleyman Sazboğaz da kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandı. Çevreye savrulan arı kovanları, bölgeye çağrılan arıcılar yardımıyla toplandıktan sonra kara yolu ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Mevlüt Şimşek ile Süleyman Kılınç'ın Burdur'un Altınyayla ilçesinde eski belediye başkanlığı görevinde bulundukları, Prof. Dr. Kenan Demirayak'ın ise birçok esere sahip bilim insanı olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 31 kişi taburcu edildi
Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüs hız sınırını aşmış
Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı
Ad ve soyadı değişiklik başvuruları 24 Aralık'a kadar e-devlet üzerinden de yapılabilecek

Benzer haberler

Muğla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mardin'deki kazayla ilgili gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklandı

Soylu: (Mardin'deki kaza) Sürücüsünden yola, aracın teknik özelliklerine kadar soruşturma bütün yönleriyle sürmekte

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı
Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 20 kişinin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 20 kişinin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı
Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet