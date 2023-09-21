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Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Durmuş Genç  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla

Akkovanlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

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