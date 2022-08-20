Dolar
18.10
Euro
18.18
Altın
1,747.14
ETH/USDT
1,627.90
BTC/USDT
21,272.00
BIST 100
3,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.

Durmuş Genç   | 20.08.2022
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla

Göcek Mahallesi Bedri Rahmi Koyu'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Karadan ulaşımın olmadığı yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ile müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi
BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür ederim
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlar olay anını anlattı
Bakan Bozdağ: Beklentiler karşılanmadığı sürece İsveç ve Finlandiya verdikleri sözü yerine getirmemiş sayılacaklardır

Benzer haberler

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Azerbaycan'da 5 günde 5 bin hektar arazi yandı

Aziz Nikolas Adası tarihi kalıntıları ve manzarasıyla ziyaretçi çekiyor

Bodrum'un 'balık adam'ı değerli eşyasını denize düşürenler için dalıyor

Bodrum'un 'balık adam'ı değerli eşyasını denize düşürenler için dalıyor
İngiliz turistler Muğla'dan vazgeçmiyor

İngiliz turistler Muğla'dan vazgeçmiyor
Seabourn Encore ile Blue Sapphire Bodrum'da demirledi

Seabourn Encore ile Blue Sapphire Bodrum'da demirledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet