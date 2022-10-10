Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Muğla
Üzümlü Mahallesi Söğütdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.