Dolar
18.58
Euro
18.02
Altın
1,678.99
ETH/USDT
1,311.90
BTC/USDT
19,315.00
BIST 100
3,594.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni
logo
Gündem

Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Durmuş Genç   | 10.10.2022
Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla

Üzümlü Mahallesi Söğütdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Demir Yumruk" sanıklarının hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
INSARAG uluslararası deprem tatbikatı başladı
Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadıköy'deki patlamayı 'terör' yönünden inceleyecek
Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Benzer haberler

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

TİGEM arazisinde yetiştirilen ve ihraç edilen sertifikalı limonun hasadı yapılıyor

Öğrencilere örnek olmak için koşmaya başlayan Profesör, Türkiye rekoru kırdı

Öğrencilere örnek olmak için koşmaya başlayan Profesör, Türkiye rekoru kırdı
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet