Muğla'da çıkan iki orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Muğla
Ortaca'nın Okçular Mahallesi ile Dalaman'ın Elcik Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale ediliyor.
Bölge sakinlerinin de desteğiyle yangınlar, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.