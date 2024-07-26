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Muğla'da bal deposunda yangın çıktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bal deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Durmuş Genç, Ali Ballı  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Muğla'da bal deposunda yangın çıktı

Muğla

Köyceğiz Sanayi Sitesi'ndeki bal üretim tesisine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede geniş bir alana yayılan yangının diğer iş yerlerine de sıçramaması için çaba sarf ediyor.

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