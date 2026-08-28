Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Muğla'da 2 orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Fethiye'nin Karagedik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangına ekipler karadan müdahale etti. Yangına gece görüşlü helikopterlerle de havadan destek sağlandı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Muğla ve ilçelerinde bugün 5 orman yangını çıktığını söyledi.

Fethiye'deki yangına ekiplerin müdahale ettiğini belirten Akbıyık, "Buradaki yangında huzurevinin depo olarak kullanılan kısmı zarar gördü. Bu nedenle huzurevini tahliye ederek vatandaşlarımızı güvenli alana aldık." dedi.

Bakan Göktaş: Bölgede bulunan Fethiye Huzurevi'miz tedbir amacıyla tahliye edilmiştir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Fethiye'de çıkan yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bölgede bulunan Fethiye Huzurevi'miz tedbir amacıyla tahliye edilmiş, hizmet alan 64 büyüğümüzün tamamı güvenli alanlara sevk edilmiştir. Kıymetli çınarlarımızın ve personelimizin can güvenliği en büyük önceliğimizdir. 8 aracımız ve 36 psikososyal destek personelimiz başta olmak üzere toplam 72 personelimizle sahadayız. Büyüklerimizin ve yangından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınmasını temenni ediyor, sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum."

Köyceğiz yangını

Muğla-Fethiye kara yolunun Döğüşbelen mevkisinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Yangın, tankerden ormanlık alana sıçradı.

Sürücü, tankeri emniyet şeridine çekerek araçtan uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin karadan müdahalesinin yanı sıra gece görüşlü helikopterlerle de havadan destek verildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Köyceğiz'de yakıt tankeri patlaması sonucu meydana gelen yangın ile Fethiye'de başlayan yangın ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangınları tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Balıkesir

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Türkali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

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2 helikopter, 1 uçak, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve toplam 60 personelin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.