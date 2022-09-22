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Muğla Ula'da orman yangını başladı

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ali Rıza Akkır, Durmuş Genç   | 22.09.2022
Muğla Ula'da orman yangını başladı

Muğla

Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yerleşim yerlerine yakın noktadaki alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda arazöz ile yangın söndürme işçisi yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


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