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Muğla’nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yatağan'da ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ali Ballı  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Muğla’nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla

Turgutlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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