Dolar
32.13
Euro
35.02
Altın
2,156.27
ETH/USDT
3,600.90
BTC/USDT
66,917.00
BIST 100
8,828.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın iftarda vatandaşlarla buluştu

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, iftarını Bodrum'da vatandaşlarla yaptı.

Ali Ballı  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın iftarda vatandaşlarla buluştu Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Ayaydın, Akçaalan Mahallesi'ndeki meydanda düzenlenen iftar programına katıldı.

Ayaydın'a, partililer ve vatandaşların yanı sıra şarkıcı Aydın Aydın da eşlik etti. Çocukların sevgisiyle karşılaşan Ayaydın, vatandaşlarla tek tek tokalaşıp selamlaştıktan sonra orucunu açtı.

Etkinlikte çocuklara çeşitli oyuncaklar da hediye edildi.

Ayaydın, burada yaptığı konuşmada, sorunların çözülmesi adına büyükşehir belediye başkanlığına aday olduğunu söyledi.

Bütün gayesinin vatandaşların daha iyi koşullarda yaşaması olduğunu vurgulayan Ayaydın, "Çevrenin, denizin temiz olmasını, alt yapının yapılmasını, suyun aktığı yolların olduğu, trafik yoğunluğunun olmadığı bir Bodrum için yola koyuldum. Allah nasip ederse sizin de desteğinizle 31 Mart'ta belediye başkanı seçildiğimde bütün sorunlarınızı çözeceğim. Onun için yola çıktım." dedi.

Mevcut yönetimin sadece koltuk meraklısı olduğunu ifade eden Ayaydın, seçildiği takdirde hiçbir zaman koltukta oturmayacağını dile getirdi.

"Evlenecek gençlerimize ilk bir yıl her ay 5 bin lira kira yardımını yapacağız"

Türkiye'de en pahalı su faturası ödeyen ilin Muğla olduğuna dikkati çeken Ayaydın, şöyle konuştu:

"Su faturalarınız o kadar yüksek geliyor ki başka yerde böyle bir pahalılık yok. Göreve geldiğim ilk gün size bu acıları çektiren, suyu veremeyen, su şebekesini sizlere açamayan MUSKİ Genel Müdürü'nü aynı gün görevden alacağım. Emeklilerimizin maaşlarına büyükşehir belediyesinin sosyal yardım bütçesinden 5 bin liraya kadar ilave maaş ödeyeceğiz. Hiç kimsenin geliri 15 bin liranın altında olmayacak. Büyükşehir Belediyesinin ve bütün belediyelerin sosyal görevleri vardır.

Evlenecek olan gençlerimize ilk bir yıl boyunca her ay 5 bin lira kira yardımını belediye olarak yapacağız. Her bölgede kreş açacağız, anneler, hanımlar işe gittiğinde çocuğumu nereye bırakırım diye düşünmeyecekler. Çocuklarını son derece çağdaş ve modern kreşlerde tutacaklar. Turgutreis'te modern halk plajları da yapacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Düzenlemeler yeterli olmazsa Çiftçi Kayıt Sistemi'ni zorunlu hale getireceğiz
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın iftarda vatandaşlarla buluştu
'Kentsel dönüşümün partisi, siyaseti veya ideolojisi olmaz'
Sağlık Bakanı Koca Sultangazi'de hastane inşaatında incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında yatırmış olacağız

Benzer haberler

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın iftarda vatandaşlarla buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın iftarda vatandaşlarla buluştu

Hindistan 19 Nisan'da genel seçime gidiyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Egemen bir Filistin devletinin kurulduğunu görmek, inşallah bütün insanlığa nasip olacak

AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e "alaycı" seçim tebriği

AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e "alaycı" seçim tebriği

Türkmen Bakan Maruf, Türkmenlerin ITC’nin tek listesiyle IKBY seçimlerine katılacağını söyledi

Türkmen Bakan Maruf, Türkmenlerin ITC’nin tek listesiyle IKBY seçimlerine katılacağını söyledi
İBB Başkan adayı Kurum: Tüm İstanbullu hemşehrilerimizle Saraçhane'ye yürüyeceğiz

İBB Başkan adayı Kurum: Tüm İstanbullu hemşehrilerimizle Saraçhane'ye yürüyeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet