Muğla, Antalya, Balıkesir, Mersin ve Aydın'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin NSosyal hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirten Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti:

“Dünden bu yana ülkemiz genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. Son olarak Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da tamamen kontrol altına alındı. 5 ilde devam eden 6 yangında ise Mersin Gülnar ve Muğla Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya ve Muğla Fethiye yangınlarının enerjisi düşürüldü. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahaleleri yoğun şekilde sürüyor.”

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“Yangın alanına girilmemeli”

Yumaklı, mücadelelerinin son ateş sönene kadar devam edeceğini ifade ederek, şu anda 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500 arazöz ve 3 bin 500'den fazla orman kahramanının sahada olduğunu bildirdi.

Düşük nemin, yüksek sıcaklığın ve şiddetli rüzgarın yangın için önemli üç ana unsur olduğuna işaret eden Yumaklı, özellikle Çanakkale'den başlayarak Mersin'e kadar olan kıyı şeritlerinde çok ciddi rüzgarın etkili olacağını söyledi.

Fotoğraf : Erçin Ertürk/AA

Yumaklı, vatandaşları da uyararak şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu sadece bir orman yangını değil. Yangınların yüzde 70'ten fazlası orman dışında başlayarak ormana sirayet ediyor. Bizim bu dünyayı paylaştığımız bir ekosistem var, bunları da unutmamak lazım. Yangın konusu bir tecrübe, bir bilgi birikimi gerektirir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin yönlendirmelerinin dışında herhangi bir sebeple yangın alanına girilmemesini özellikle istirham ediyorum.”

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Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Bayır Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi.

Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Yangın bölgesinde sütçülükle uğraşan bazı vatandaşlar, kendi araçlarıyla yangın söndürme havuzlarına su taşıdı.

Bölgede yaşayan Onurcan Taşçı, AA muhabirine, yangın nedeniyle sütçülüğü bıraktıklarını ve yangın için seferber olduklarını söyledi.

Yangının olduğu bölgelere su taşıdıklarını anlatan Taşçı, "Gece gündüz demeden su taşıyoruz. İtfaiyeci arkadaşlarımıza bir faydamız dokunursa ne mutlu bize. Yangın söndürme havuzlarını da dolduruyoruz. Dünden bu yana aralıksız 50-60 sefer yapmışızdır." dedi.

Seydikemer'de 52 büyükbaş, 20 küçükbaş hayvan güvenli bölgelere ulaştırıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamada ise yangın bölgesinde görev yapan belediye personelinin zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi.

Fotoğraf : Ali Rıza Akkır/AA

Yangından etkilenen mahallelerde bulunan hayvanların güvenli alanlara ulaştırılması amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalarla Seydikemer'de 52 büyükbaş, 20 küçükbaş hayvan güvenli bölgelere ulaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

Bayır Mahallesi'nde dün çıkan yangın, geniş bir alana yayılmış, bazı evlerde yaşayanlar ve hayvanlar bölgeden tahliye edilmişti.

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Fethiye'de kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisini artırmasıyla yeniden başladı.

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Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan ve öğle saatlerinde havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangın, bölgede rüzgarın şiddetlenmesi üzerine yeniden alevlendi.

Yangına, bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren ekiplerin yanı sıra çok sayıda orman işçisi ile hava araçları müdahale ediyor.

Ekiplerin, yangını yeniden kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Antalya

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

Fotoğraf : Mustafa Kurt/AA

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AA muhabirine, yangının Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.

Nemin düşük, rüzgarın etkili olması nedeniyle çalışmaların güçleştiğini ifade eden Öztürk, "Yangın ormanlık alanda seyrediyor, şu anda yerleşim yerlerine yönelik bir risk bulunmuyor. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın bazı evleri tahliye ettik." dedi.

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleyi sonlandırdıklarını anlatan Öztürk, ekiplerin karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Öztürk, havadan müdahalenin sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.

Öztürk, daha sonra kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yönünü kesmek için yoğun bir mücadele yürütüldüğünü bildirdi.

Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Öztürk, "Şu an sahada yangına 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip ve 325 personelle müdahale ediliyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yayılım gösterse de çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Tedbir amacıyla 45 ev tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de Sapadere Mahallesi'nde 2017 yılında Türkiye'nin en büyük yangınlarından birinin çıktığını hatırlattı.

Yaklaşık 10 yıl önceki yangının ardından yeniden filizlenen 8-9 yaşındaki çam ve kızılçam ağaçlarının bugün ciddi bir yangınla karşı karşıya geldiğine işaret eden Göktepe, "Bugün yangının söndürülmesi için her türlü mücadele veriliyor. Kozalak gibi yangını diğer bölgelere sıçratacak unsur olmamasına rağmen yangın 20-25 kilometreye kadar ulaştı. Sapadere'den başlayıp hemen komşu mahallesi Fakırcalı'yı ve akabinde Beldibi'ne ulaştı. Oradan da Başköy ve Çamlıca mahalleleri var." diye konuştu.

Göktepe, çok büyük bir coğrafyada ortalama hızı saatte 50 kilometre olan rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Gündüz havadan müdahaleyle kontrol altına alınmak istendi. Şimdi de TOMA'larla, arazözlerle, itfaiye araçlarıyla bütün ekipler sabaha kadar yangının yerleşim alanlarına ve tarım alanlarına sıçramasını önlemek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yangını tetikleyecek hava koşullarının 2-3 gün daha devam edeceğine ilişkin meteorolojik verilerin bulunduğunun altını çizen Göktepe, daha büyük bir hasar almadan yangının kontrol altına alınmasının en büyük temennileri olduğunu kaydetti.

“Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir”

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, ekiplerden bilgi aldı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, yangına ilgili tüm kurumların koordinasyonunda havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edildiğini belirtti.

Yangından etkilenen Sapadere, Beldibi, Çamlıca ve Fakırcalı mahallelerinde tedbir amacıyla 66 hanenin tahliye edildiğini, 153 vatandaşın da güvenli alanlara alındığını aktaran Şahin, "Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı veya sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız bulunmamaktadır." bilgilerini verdi.

Yangına müdahale çalışmalarında 150 ekip, 786 personel, 244 araç, 2 uçak ve 12 helikopterin görev yaptığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

“Bölgede enerji ve haberleşme altyapısının sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınmış, vatandaşlarımızın ve görevli personelin ihtiyaçları ilgili kurumlar tarafından karşılanmaktadır. İlk belirlemelere göre ilçemizde 24 çiftçimize ait 305 dekar tarım alanı yangından etkilenmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.”

Büyükşehir belediyesi, 135 personel ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde çalışan belediye itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Vekili Büşra Özdemir, yangına 135 personel ve 44 araçla müdahale etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Kaş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde önceki gün başlayan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Fotoğraf : Talip Demirci/AA

Üzümlü Mahallesi'nde 28 Temmuz'da başlayan yangına ekipler, havadan ve karadan zorlu arazi şartlarına rağmen müdahale etti.

Bugün de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçakların da destek verdiği söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının yaşandığı bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, bugün öğle saatlerinde Karadağ Mahallesi'nde çıkan orman yangını da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kumluca'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Dün, Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel sevk edildi.

Ekiplerin gece boyunca da devam eden yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf : Süleyman Elcin/AA

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve beraberindeki ekip yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Fotoğraf : Kasım Sakallı/AA

“Yangın sahasının tamamen güvenli hale gelmesini bekliyoruz”

Kaymakam Güneş, AA muhabirine, yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar ormanlık alanın, tarım arazilerinin ve bazı evlerin zarar gördüğünü söyledi.

Yangın bölgesinde zaman zaman duman yükselen bölgelere ekiplerin anında müdahale ettiğini belirten Güneş, "Yangın açısından riskli bir dönemden geçiyoruz. Dün öğle saatlerinde Yazır Mahallemizde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan ekiplerimiz müdahale etti. Orman ekiplerimiz, belediyelerimiz, iş makineleri sahada. Gün boyunca ekiplerin soğutma çalışmaları devam edecek. Yangın sahasının tamamen güvenli hale gelmesini bekliyoruz, ekiplerimiz hasar tespit çalışmasına başladı." diye konuştu.

​​​​​​​Meteorolojik verilere göre üç gün daha bölgede yangın riskinin yüksek olduğuna işaret eden Güneş, bu nedenle vatandaşlardan olası bir yangına sebebiyet vermemek amacıyla ormanlık alanlara girmemelerini, dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

Öte yandan kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Görüntülerde Kumluca-Kemer kara yolunun çevresinde yanan ormanlık alan ile Yazır Mahallesi'ndeki zarar gören evler yer aldı. Bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü.

Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırkkavak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su tankeri ve 40 orman işçisi yangına müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 2 dönüm ormanlık alan, 2 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Serik'te çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Deniztepesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Yeşilyurt ve Üründü mahallelerindeki tarım arazileri ile seralara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Serik Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, 2 dönüm ormanlık alan, çok sayıda seranın plastik örtüsü ile zeytin ağaçları zarar gördü. Alevlerin yaklaştığı bir ev ise ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.

Deniztepesi Mahallesi muhtarı İbrahim Ersöz, yaklaşık 60 dönümlük sera alanındaki örtülerin zarar gördüğünü söyledi.

Seraları zarar gören çiftçi Mazhar Karaşahin de yangının tarım arazilerinin yakınında başladığını, köylülerin ilaçlama motorlarıyla seralarını korumaya çalıştığını belirtti.

Karaşahin, bölgede elektrik hattı ve yol bulunmadığını dile getirerek, yangının çıkış nedeninin araştırılmasını istedi.

Jandarma, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Balıkesir Gömeç-Ayvalık'taki orman yangınına müdahale sürüyor

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gömeç'e bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarının alınması üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gömeç'te çıkıp Ayvalık ilçesine sıçrayan yangına 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri, 16 ilk müdahale aracı, 181 hizmet aracı, 14 dozer, 17 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs ve 13 ambulans ile 850 personel ve 55 orman gönüllüsü müdahale ediyor.

Fotoğraf : Sergen Sezgin/AA

Risk altında bulunan Ayvalık'a bağlı kırsal Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerinin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bu arada kırsal Bağyüzü Mahallesi de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri tamamen yandı.

Yangında 2'si itfaiye, biri orman personeli olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ise ormanlık ve zeytinlik alanda dün çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş "Dün öğle saatlerinde başlayan yangını tüm ekiplerin müdahaleleriyle ormanımızın, büyükşehrimizin çevre- den gelen desteklerle, havadan ve karadan müdahalelerle eee kontrol altına alınmış durumda. Burada şükür diyoruz, Allah beterinden korusun. Ciddi bir eee felaketle karşı karşıya kaldık ama kontrol altına alınması da sevindirici. Allah beterinden korusun diyorum, geçmiş olsun Edremit'imize, Altınoluk'umuza." diye konuştu.

Fotoğraf : Ömer Faruk Yalçın/AA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Karakaya ve Gölcük mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir Valiliğinden bölgedeki yangınlara ilişkin açıklama

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinde Edremit ilçesi Altınoluk ve Gömeç ilçesinin Kumgedik mahallelerinde çıkan yangınlardan, Altınoluk yangınının kontrol altına alındığı belirtildi.

Gömeç ilçesindeki yangınla mücadelenin devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayvalık ilçemizin üç mahallesini de etkileyen yangınla mücadelede 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri, 16 ilk müdahale aracı, 181 hizmet aracı, 14 dozer, 17 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs, 13 ambulans ve 850 personel ile 55 orman gönüllüsü söndürme çalışmalarında görev almaktadır.

Ayvalık ilçemiz Hacıveliler ve Tıfıllar Mahallelerimizden tahliye edilen vatandaşlarımız için kamu kurumlarımızda barınma imkanı sağlanmış ve 53 vatandaşımız geceyi Ayvalık KYK yurdunda geçirmiştir. Ayrıca 560 küçük ve büyükbaş hayvan tahliye edilmiştir. AFAD, Kızılay ve UMKE ekiplerimiz bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için sahadadır."

Ayvacık'taki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı.

Fotoğraf : Burak Akay/AA

Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına sabah saatlerinden itibaren yeniden havadan müdahale başladı.

Fotoğraf : Sergen Sezgin/AA

Ekiplerin müdahelesi ile yangın tamamen kontrol altına alındı.

Mersin'de çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Eskiyürük Mahallesi Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 2 uçak ve 32'si arazöz olmak üzere 115 araç ile Orman Bölge Müdürlüğü ile çeşitli kurumlardan 325 personel yönlendirildi.

Fotoğraf : Yalçın Taşlıalan/AA

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı ve bölgedeki 80 hane tedbiren tahliye edildi, 50 kişi güvenli yerlere nakledildi.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan D-400 kara yolunun Aydıncık-Mersin istikameti, yeniden ulaşıma açıldı.

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Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarına, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali bünyesindeki Akkuyu İtfaiye Birimi ekipleri de destek verdi.

Alevlerden etkilenen noktalarda soğutma işlemi sürüyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eğirdir-Barla mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Atabey, Senirkent, Gelendost ve Yalvaç orman işletme müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 uçak, 4 arazöz ve çok sayıda orman işçisinin müdahalesi sürüyor.

Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, gazetecilere, ihbar üzerine hemen yangına itfaiye ekiplerini sevk ettiklerini, ardından Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğünü bilgilendirdiklerini söyledi.

Fotoğraf : İsmail Kuz/AA

Çevre ilçelerin, yangın söndürme çalışmasına ekipleriyle destek verdiğini dile getiren Özer, "Kısa sürede koordinasyonu sağlayarak müdahaleye başladık, 2 yangın söndürme uçağı yangına müdahale ediyor. Şu anda Gelendost, Yalvaç, Senirkent, Isparta, Atabey ve belki şu an adını sayamadığım diğer belediyelerimizin itfaiye ekipleri de bölgede yangına müdahale ediyor." dedi.

Isparta Valisi Abdullah Erin'in bölgeye gelerek yangınla ilgili incelemelerde bulunduğunu anlatan Özer, yangının söndürülmesi için destek veren bütün belediye çalışanlarına, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

“Yangının kısa sürede kontrol altına alınacağına inanıyorum”

Bölgede yoğun şekilde söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Özer, "Ekiplerimizin çalışmaları sayesinde yangının kısa sürede kontrol altına alınacağına inanıyorum. Vatandaşlarımızı bir kez daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Çünkü yangınlar çok büyük afetlere yol açıyor. Bu ağaçlar kolay yetişmiyor. Ormanlarımızın, ağaçlarımızın ve sularımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personel ile havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar gördü, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kırsal Sülüklü ve Köksalan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra 1 helikopter, 22 arazöz, 6 iş makinesi ve 1 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Köksalan Mahallesi muhtarı Ayvaz Çelik, AA muhabirine, yangının gece saatlerinde çıktığını belirterek, "Maalesef asırlık ormanımız zarar gördü. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Dün helikopterle su atıldı, şu anda ormanlık alanın büyük bölümü yandı." dedi.

İzmir Dikili'de makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Çandarlı Mahallesi Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler ve itfaiye sevk edildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için gayret gösteren ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, yangının sitedeki trafonun patlaması sonucu çıktığı öne sürüldü.