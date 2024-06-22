Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,321.51
ETH/USDT
3,498.10
BTC/USDT
64,186.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda, bayram tatili dönüş yoğunluğu yaşanıyor
logo
Gündem

Muğla Akyaka Kadın Azmağı'nda "çevre dostu" tekneler hizmet verecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Muğla Akyaka Kadın Azmağı'nda faaliyet gösteren gezi teknelerinin elektrikli, çevre dostu teknelere dönüşümünü sağladıklarını bildirdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Muğla Akyaka Kadın Azmağı'nda "çevre dostu" tekneler hizmet verecek

Ankara

Özhaseki, Muğla'daki Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi, Akyaka Kadın Azmağı ve Çevresinin Korunma-Kullanma Usul ve Esasları kapsamında, Akyaka Kadın Azmağı'nda faaliyet gösteren teknelerin, elektrikli tekneye dönüşümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda hız kesmeden çalıştıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"2016 yılında hayata geçirdiğimiz proje ile Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka Kadın Azmağı'nda faaliyet gösteren gezi teknelerinin elektrikli, çevre dostu teknelere dönüşümünü sağladık. Şarj edilerek ya da güneş enerjisiyle çalışan teknelerimizle, suyumuz da havamız da daha temiz, daha berrak bir görünüm kazandı."

Bakan Özhaseki, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin biyolojik çeşitliliğini ve çevre değerlerini korumak amacıyla hayata geçirdikleri projenin önemine değinerek, elektrikli teknelerle bölgedeki çevre ve gürültü kirliliğini en aza indirdiklerini bildirdi.

Çevreyi koruma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Özhaseki, "Dünya ortak evimiz, dünyamızı evlatlarımız için tertemiz tutacağız. Muğla Akyaka Kadın Azmağı'nda da gezi teknelerinin, çevre dostu, elektrikli teknelere dönüşümüyle güzel bir adım daha atmış olduk. Çevremiz hep temiz, hep yeşil, hep masmavi olacak." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul'da tatil dönüşü yollardaki trafik havadan denetlendi
Bakan Yerlikaya: Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Cezayir'e gidecek
Sağlık çalışanlarından İsrail'e tepki için İstanbul'da sessiz yürüyüş

Benzer haberler

Çimlendirilmiş tramvay yolu "yeşil hat" ulaşıma ve çevreye nefes oluyor

Çimlendirilmiş tramvay yolu "yeşil hat" ulaşıma ve çevreye nefes oluyor

Muğla Akyaka Kadın Azmağı'nda "çevre dostu" tekneler hizmet verecek

Yılın ilk çeyreğinde 2 milyon 353 bin 228 araç egzoz muayenesine girdi

Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen bazı çağrılar gülümsetti

Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen bazı çağrılar gülümsetti
Bakan Özhaseki: Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız

Bakan Özhaseki: Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Türkiye mavi bayraklı plaj sayısıyla dünyada 3'üncü sırada

Türkiye mavi bayraklı plaj sayısıyla dünyada 3'üncü sırada
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet