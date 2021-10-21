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Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Durmuş Genç   | 21.10.2021
Muğla açıklarında Türk kara sularına itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salındaki 67 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında 3 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 67 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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