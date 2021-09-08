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Muğla açıklarında lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bulunan 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sabri Kesen   | 08.09.2021
Muğla açıklarında lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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