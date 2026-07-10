MSÜ Rektörü Afyoncu, "Biz askeri eğitim sistemimizi yeni savaş konseptine göre değiştirdik. Okullarımızdan mezun olan subay ve astsubaylarımızı tüfek kullanır gibi dron kullanabilecek şekilde mezun etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

MSÜ Rektörü Afyoncu: Subay ve astsubaylarımızı tüfek kullanır gibi dron kullanabilecek şekilde mezun edeceğiz MSÜ Rektörü Afyoncu, "Biz askeri eğitim sistemimizi yeni savaş konseptine göre değiştirdik. Okullarımızdan mezun olan subay ve astsubaylarımızı tüfek kullanır gibi dron kullanabilecek şekilde mezun etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Yenilevent Kampüsü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Enstitüleri 16'ncı Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile 8'inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuşan MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, üniversitenin 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra 31 Temmuz 2016'da kurulduğunu hatırlattı.

Üniversitenin, rektör tayininden 27 gün sonra, 31 Ekim'de 17 ülkeden 126 misafir askeri personelle eğitime başladığını belirten Afyoncu, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde büyük yaralanan askeri eğitim kurumlarımız, Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız, Kuvvet Komutanlıklarımız ve sivil üniversitelerimizin desteğiyle kısa sürede ayağa kaldırıldı. Nitekim Milli Savunma Üniversitesi, kuruluşundan itibaren 44 ülkeden 3 bin 52 dost ve kardeş subay ve astsubayı, 64 bin 344'ü Türk olmak üzere 67 bin 396 öğrenci ve kursiyer subayı mezun etmiştir. Bu sayı Sayın Cumhurbaşkanım, çevremizdeki birçok komşumuzun subay ve astsubayından daha fazladır. Bütün destekleriniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Afyoncu, 15 Temmuz'da en fazla zarar gören eğitim kurumunun kurmaylık eğitimi olduğunu, kurmaylık sisteminin yeni baştan ele alındığını, müfredatın ve sistemin değiştirilerek 2017 yılında eğitime başlandığını bildirdi.

Kurmaylığın tabana yayılarak bir imtiyaz olmaktan çıkarıldığını söyleyen Afyoncu, "Yeni kurulan kademeli kurmaylık sistemiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kurmay subay ihtiyacı önemli ölçüde giderildi. Harp enstitülerimiz bugüne kadar Türk ve misafir askeri personel olmak üzere yaklaşık 5 bin kursiyer subaya eğitim verdi." diye konuştu.

Afyoncu, Osmanlı tarihinin en büyük mağlubiyetlerinden olan 93 Harbi'nde başarı gösterilen nadir cephelerden birinin Plevne ve Gazi Osman Paşa olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mağlubiyetimizin önemli sebeplerinden biri, nüfusumuzun Ruslardan az olmasından dolayı daha az sayıda asker çıkarmamızdı. Bir diğer sebep ise Gazi Osman Paşa dışındaki Osmanlı komutanlarının inisiyatiften uzak, düşman hamlelerine geç tepki veren, esnek olmayan yönetim tarzıydı. Gazi Osman Paşa ise sabit ve değişmez planlara bağlı kalmak yerine muharebenin seyri ve eldeki imkan ve kabiliyetler doğrultusunda ordunun düzenini sürekli değiştirerek netice aldı."

[1/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. [2/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) de katıldı. [3/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu (sağda) da katıldı. [4/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. [5/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. [6/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. [7/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. [8/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 3) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu (sol 2) da katıldı. [9/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde “MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni”ne katılarak bir konuşma yaptı. ( TCBB / Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı ) [10/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde “MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni”ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren subaylara diplomalarını verdi. ( TCBB / Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı ) [11/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde “MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni”ne katılarak bir konuşma yaptı. ( TCBB / Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı ) [12/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde “MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni”ne katılarak konuşma yaptı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı ) [13/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde “MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni”ne katılarak konuşma yaptı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı ) × [1/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. [2/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) de katıldı. [3/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu (sağda) da katıldı. [4/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. [5/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. [6/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. [7/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. [8/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 3) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu (sol 2) da katıldı. [9/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde “MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni”ne katılarak bir konuşma yaptı. ( TCBB / Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı ) [10/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde “MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni”ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren subaylara diplomalarını verdi. ( TCBB / Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı ) [11/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde “MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni”ne katılarak bir konuşma yaptı. ( TCBB / Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı ) [12/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde “MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni”ne katılarak konuşma yaptı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı ) [13/13] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde “MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni”ne katılarak konuşma yaptı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

Değişen muharebe sahasında kim daha güçlüyse değil, kim daha hızlı adapte oluyorsa onun kazandığını anlatan Afyoncu, harekat ortamının artık yalnızca kara, deniz ve hava sahalarında verilen mücadeleyle sınırlı olmadığını, uzay, siber uzay, bilgi ortamının, yapay zeka, insansız sistemler, büyük veri ve elektromanyetik spektrumun etkisiyle savaşın ayrılmaz cepheleri haline geldiğini belirtti.

Afyoncu, harplerin cephe hatlarının ötesine taşındığını, ekonomik baskılar, bilişsel operasyonlar, dezenformasyon faaliyetleri ve vekil unsurların kullanımıyla çok katmanlı ve sürekli bir rekabet alanına dönüştüğünü dile getirdi.

Böyle bir güvenlik ortamında bir kurmay subayın görevinin yalnızca muharebeyi sevk ve idare etmek olmadığını kaydeden Afyoncu, kurmay subayın değişimin yönünü okuyabilen, belirsizlikleri yönetebilen, müşterek ve çok alanlı harekatı planlayabilen, teknolojiyi stratejik akılla birleştiren ve her şart altında inisiyatif alan bir lider olması gerektiğini vurguladı.

"Askeri eğitim sistemimizi yeni savaş konseptine göre değiştirdik"

Afyoncu, üniversite olarak kurmay subay yetiştirirken inisiyatif kullanabilen, karar verebilen, kendi birliğini savaşın gidişatına göre hızla yenileyebilecek subaylar yetiştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Her ordunun bir önceki savaşa göre hazırlandığını, bu yüzden orduların başlangıçta hazırlıksız olduğu çatışmalar sırasında değişen şartlara uyum sağlamaya çalıştığını aktaran Afyoncu, şöyle devam etti:

"Değişimde geç kalan ordunun ülkesi perişan olur. Günümüzde Karabağ'dan Libya'ya, Ukrayna'dan İran'a kadar meydana gelen savaşlara baktığımızda askeri eğitim sistemimizi hızla revize etmemiz gerektiği açıktı. Günümüzde savaş konsepti çok hızlı değişiyor. Mesela Ukrayna'da bugün cephe hattı boyunca her bir kilometreye 15 asker düşüyor. Halbuki dünya savaşlarında bu rakam 1000 askerdi. Artık dönem, robot savaşları dönemi. Biz askeri eğitim sistemimizi yeni savaş konseptine göre değiştirdik. Okullarımızdan mezun olan subay ve astsubaylarımızı tüfek kullanır gibi dron kullanabilecek şekilde mezun etmek için elimizden geleni yapacağız."

İnsansız hava araçları (İHA) laboratuvarlarının bulunduğu slayt gösterisinin ardından, Afyoncu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanım, bunlar dünyada bir veya iki ülkede olan laboratuvarlar. Baykar başta olmak üzere, Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşlere teşekkür ediyorum. Onların verdiği destekle Balıkesir'de kurduğumuz bir İHA laboratuvarı. Bunlar tamamen verdikleri desteklerle kuruldu. Yine biraz önce bahsettiğim dron eğitim merkezlerimizi de Baykar başta olmak üzere bütün dron firmalarının desteğiyle kuruyoruz. Batı'da hiçbir ülkenin harp okulunda ve astsubay okulunda böyle bir sistem yok. Dünyada da bir veya iki ülkede var. Biz, Baykar'ın desteğiyle modern dron eğitimine başladık, sonbaharda diğer okullarımızda da başlayacak. Aynı şekilde burada bakım, onarım ve üretim konusunda da subay ve astsubaylarımız çalışıyorlar."

"MSÜ'nün hedefi, yeni savaş şartlarına göre eğitim vererek subay ve astsubay yetiştirmektir"

Afyoncu, üniversite bünyesinde dron üretim atölyesi çalışmalarının da Milli Savunma Bakanlığının desteğiyle devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin İHA'ların yanı sıra insansız deniz araçlarında da oldukça iyi bir durumda olduğunu aktaran Afyoncu, "ASELSAN'ın desteğiyle Deniz Harp Okulumuzda insansız deniz aracı simülasyon merkezi ve eğitimi de başlıyor. Günümüz savaşının olmazsa olmazı elektronik harp ve siber güvenlik. Harp okullarımızda ve astsubay okullarımızda ASELSAN ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın destekleriyle siber güvenlik ve elektronik harp laboratuvarları kurduk. ASELSAN başta olmak üzere bütün firmalara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Afyoncu, "TÜBİTAK'tan, HAVELSAN'dan aldığımız yeni yerli yazılımlarla harp oyunları, aviyonik sistemler laboratuvarı, aerodinamik laboratuvarlarımız da kuruldu. Bunlar ordumuzun eğitimini son derece modern hale getirdi." dedi.

Türkiye'nin başta Baykar'ın katkıları olmak üzere İHA alanında dünyanın en önde gelen ülkesi olduğunu ifade eden Afyoncu, şunları kaydetti:

"Türkiye SİHA'larla savaş konseptini değiştirdi. 500 yıl önce de Fatih Sultan Mehmet geliştirdiği toplarla savaş konseptini değiştirmişti. İslam dünyası 500 yıl sonra bir silahta ve savaşta üstün hale geldi. Emeği geçen herkese, en başta Özdemir Bayraktar olmak üzere teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, dron eğitiminin yanı sıra biraz önce gördüğümüz gibi elektronik harp ve siber savunma laboratuvarlarını kurduk. Geleceğe hazırlanmak, yeni düşünce biçimleriyle, yeni meydan okumaları ve öngörülemeyen şartlara hızla uyum sağlayabilen kuvvetler ve yetenekler geliştirmektir. MSÜ'de bu çizgide subay ve astsubaylar yetiştirmeye çalışıyoruz. MSÜ'nün hedefi, yeni savaş şartlarına göre eğitim vererek Türk milletinin ve seçilmiş sivil iradenin emrinde subay ve astsubay yetiştirmektir."