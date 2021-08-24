Dolar
8.42
Euro
9.89
Altın
1,807.06
ETH/USDT
3,229.10
BTC/USDT
48,515.00
BIST 100
1,465.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde konuşuyor. Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı.
logo
Gündem

MSB'ye ait müzelere girişler Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla ücretsiz olacak

Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bakanlığa bağlı müzelerin ve müze gemilerin 13 Eylül'e kadar ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 24.08.2021
MSB'ye ait müzelere girişler Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla ücretsiz olacak

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında müze ve gemilerde sergilenen eserlere ait fotoğraflara yer verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos-13 Eylül 2021 tarihleri arasında Bakanlığımıza bağlı müzeler ile müze gemiler ücretsiz olarak halkın ziyaretine açıldı. Harbiye Askeri Müzesi'nde de Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sakarya Meydan Muharebesi'nde görev yapan muzaffer Türk komutanların silah, teçhizat ve eşyalarından oluşan 52 tarihi eşya ile askeri kültür varlıkları da ziyaretçiler için sergileniyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da ilk mRNA Kovid-19 aşı adayı için Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarının yapılması onaylandı
Gazze'deki hükümet, Kovid-19'daki artış nedeniyle çalışanların tamamının 1 Eylül'e kadar aşılanması kararı aldı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1077 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'a yakalanan Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı
İsrail’de 30 yaş üstü kişilere de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

Benzer haberler

MSB'ye ait müzelere girişler Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla ücretsiz olacak

MSB'ye ait müzelere girişler Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla ücretsiz olacak

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristlerin kullandığı 28 hedef hava harekatıyla imha edildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı
MSB, Kabil'de çocuklara yardım eli uzatan Mehmetçiğin fotoğraflarını paylaştı

MSB, Kabil'de çocuklara yardım eli uzatan Mehmetçiğin fotoğraflarını paylaştı
Sel felaketi nedeniyle yolları kapanan Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındı

Sel felaketi nedeniyle yolları kapanan Türkeli ilçesine çıkarma gemileriyle araç ve malzeme taşındı