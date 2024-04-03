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MSB'nin düzenlediği "21. Dönem Personel Kurtarma Temel Eğitimi" tamamlandı

İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığınca yürütülen "21'inci Dönem Personel Kurtarma Temel Eğitimi"nin tamamlandığı bildirildi.

Utku Şimşek  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
MSB'nin düzenlediği "21. Dönem Personel Kurtarma Temel Eğitimi" tamamlandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığımız tarafından yürütülen 21'inci Dönem Personel Kurtarma Temel Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz mezun oldu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda paraşütle atlama, fiziki dayanıklılık testi, silahlı atıcılık, su altı ve su üstü intikal, karlı arazilerde kurtarma gibi gece ve gündüz gerçekleştirilen eğitimlerden de görüntüler yer aldı.

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