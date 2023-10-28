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MSB'den yarın İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle yapılacak geçit törenine davet

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yarın 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek törende tüm vatandaşları gemileri selamlamaya davet etti.

Utku Şimşek  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
MSB'den yarın İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle yapılacak geçit törenine davet

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı dolayısıyla yarın 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştireceğimiz tören için hazırız. Tüm vatandaşlarımızı, gemilerimizi selamlamak üzere İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, törende yer alacak gemilerin fotoğraflarına da yer verildi.

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