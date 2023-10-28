MSB'den yarın İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle yapılacak geçit törenine davet
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yarın 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek törende tüm vatandaşları gemileri selamlamaya davet etti.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı dolayısıyla yarın 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştireceğimiz tören için hazırız. Tüm vatandaşlarımızı, gemilerimizi selamlamak üzere İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, törende yer alacak gemilerin fotoğraflarına da yer verildi.
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Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı dolayısıyla yarın 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı’nda gerçekleştireceğimiz tören için hazırız. Tüm vatandaşlarımızı, gemilerimizi selamlamak üzere İstanbul Boğazı’na davet ediyoruz.#TürkiyeYzüyılı🇹🇷 pic.twitter.com/2FENNdHV77— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2023