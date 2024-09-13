MSB'den Türk Hava Kuvvetleri'nin Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki rolüne ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'nin 22 gün 22 gece devam eden 13 Eylül 1921'de sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki rolüne ilişkin paylaşım yaptı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 22 gün 22 gece devam ettiği ve Türk havacılarının da çok önemli görevler yerine getirdiği vurgulandı.
22 gün 22 gece devam eden Sakarya Meydan Muharebesi’nde Türk Havacıları da çok önemli görevler yerine getirerek 18 günde toplam 40 sorti uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuş sırasında Cephe Komutanlığı tarafından verilen istihbarat-keşif-gözlem, taarruz ve hava-hava muharebesi görevleri… pic.twitter.com/JZf3nve7LW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 13, 2024
Sakarya Meydan Muharebesi kapsamında 18 günde toplam 40 sorti uçuş gerçekleştirildiğine işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Bu uçuş sırasında Cephe Komutanlığı tarafından verilen istihbarat, keşif, gözlem, taarruz ve hava-hava muharebesi görevleri başarıyla gerçekleştirildi. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan ve millet uğruna mücadele eden, çok stratejik görevleri yerine getiren Cephe Bölüğü Komutanı Yüzbaşı Fazıl Bey'i, Üsteğmen Hasan Basri Bey'i ve Sivil Pilot Vecihi (Hürkuş) Bey'i rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."
Paylaşımda, Sakarya Meydan Muharebesi'nde kullanılan İsmet Uçağı ve Türk havacılarının da fotoğraflarına yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.