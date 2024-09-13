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MSB'den Türk Hava Kuvvetleri'nin Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki rolüne ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'nin 22 gün 22 gece devam eden 13 Eylül 1921'de sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki rolüne ilişkin paylaşım yaptı.

Utku Şimşek  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
MSB'den Türk Hava Kuvvetleri'nin Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki rolüne ilişkin paylaşım

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 22 gün 22 gece devam ettiği ve Türk havacılarının da çok önemli görevler yerine getirdiği vurgulandı.

Sakarya Meydan Muharebesi kapsamında 18 günde toplam 40 sorti uçuş gerçekleştirildiğine işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu uçuş sırasında Cephe Komutanlığı tarafından verilen istihbarat, keşif, gözlem, taarruz ve hava-hava muharebesi görevleri başarıyla gerçekleştirildi. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan ve millet uğruna mücadele eden, çok stratejik görevleri yerine getiren Cephe Bölüğü Komutanı Yüzbaşı Fazıl Bey'i, Üsteğmen Hasan Basri Bey'i ve Sivil Pilot Vecihi (Hürkuş) Bey'i rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Paylaşımda, Sakarya Meydan Muharebesi'nde kullanılan İsmet Uçağı ve Türk havacılarının da fotoğraflarına yer verildi.

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