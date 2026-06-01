MSB'den Türk Hava Kuvvetlerinin 115. kuruluş yıl dönümüne ilişkin video paylaşımı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"115 yıldır Türk milletinin gökyüzündeki sarsılmaz gücü, gök vatanın yılmaz bekçisiyiz. Şanlı tarihi, üstün fedakarlığı ve kahraman personeliyle milletimizin gururu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 115'inci yıl dönümünü kutluyor, görev başındaki tüm personelimize başarılar diliyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Göklerdeki gücümüz daim olsun."

Paylaşımdaki videoda ise Türk Hava Kuvvetlerinin faaliyetlerinden görüntüler yer aldı.