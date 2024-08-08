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MSB'den şehit Jandarma Astsubay Kalaz için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ta üs bölgesinde görev yapan, arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz için taziye mesajı yayımladı.

Yıldız Nevin Kasım  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
MSB'den şehit Jandarma Astsubay Kalaz için başsağlığı mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "8 Ağustos 2024 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

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