MSB'den şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt için taziye mesajı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabında yer verilen mesajda, "20 Eylül 2023 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.
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