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MSB'den şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt için taziye mesajı yayımladı.

Burcu Çalık Göçümlü  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
MSB'den şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt için taziye mesajı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabında yer verilen mesajda, "20 Eylül 2023 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

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