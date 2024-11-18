MSB'den Pençe Kilit Harekatı'na ilişkin videolu paylaşım
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Harekatı bölgesinde terör hedeflerine yapılan atışlara yönelik paylaşım yaptı.
📍Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2024
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/aw5gIbxqfI
Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz" notuyla yapılan paylaşımda, ASELSAN üretimi KORKUT alçak irtifa hava savunma sistemi ile terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen atışların görüntüsüne yer verildi.