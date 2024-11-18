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MSB'den Pençe Kilit Harekatı'na ilişkin videolu paylaşım

Oğuzhan Sarı  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
MSB'den Pençe Kilit Harekatı'na ilişkin videolu paylaşım

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Harekatı bölgesinde terör hedeflerine yapılan atışlara yönelik paylaşım yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz" notuyla yapılan paylaşımda, ASELSAN üretimi KORKUT alçak irtifa hava savunma sistemi ile terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen atışların görüntüsüne yer verildi.

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