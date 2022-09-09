MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü paylaşımı
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.
Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla başlayan Millî Mücadelemizin son durağı olan İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutluyor, Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.🇹🇷 pic.twitter.com/iBMcyto57c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2022
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan Milli Mücadelemizin son durağı olan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutluyor, Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.