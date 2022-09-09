Dolar
18.24
Euro
18.43
Altın
1,728.29
ETH/USDT
1,708.00
BTC/USDT
20,682.00
BIST 100
3,506.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkezde Parti Meclisi Toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de yakalandığını açıkladığı DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, adliyeye getirildi.
logo
Gündem

MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü paylaşımı

Orhan Onur Gemici   | 09.09.2022
MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü paylaşımı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan Milli Mücadelemizin son durağı olan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutluyor, Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında alınan tedbirler açıklandı
İstanbul polisi "dar alan uygulaması" ile başarılı sonuçlar elde etti
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi
Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonlarında uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü paylaşımı

MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü paylaşımı

Türkiye'den insani yardım taşıyan 12'nci uçak Pakistan'a ulaştı

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

'Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi' açıldı

'Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi' açıldı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet