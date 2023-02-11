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MSB'den deprem bölgesindeki asker yükümlülerin sevkine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerin nüfusuna kayıtlı asker yükümlülerin mart ve nisan aylarındaki sevklerinin mayıs ayına ertelendiğini duyurdu.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.02.2023
MSB'den deprem bölgesindeki asker yükümlülerin sevkine ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, OHAL ilan deprem bölgesinde nüfusuna kayıtlı sevke tabi er statüsündeki yükümlülerin, mart ve nisan aylarındaki sevklerinin mayıs ayına ertelendiği, daha önce planlanan sevk tarihlerinde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin sevklerinin yapılacağı bildirildi.

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