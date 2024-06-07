MSB'den Combined Response Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bosna Hersek ordusuyla müşterek yapılan Combined Response Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bosna Hersek ordusu ile müşterek yapılan Combined Response Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Türk Motorlu Piyade Bölük Komutanlığından 15 araç ve 93 personelin katılımı ile gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, tatbikattan fotoğraflar da yer aldı.
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📍 Manjaca/Bosna Hersek— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2024
Bosna Hersek ordusu ile müşterek yapılan Combined Response Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü, Türk Motorlu Piyade Bölük Komutanlığından 15 araç ve 93 personelin katılımı ile gerçekleştirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/SNL6nHsMa7