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MSB'den Combined Response Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bosna Hersek ordusuyla müşterek yapılan Combined Response Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün tamamlandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
MSB'den Combined Response Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bosna Hersek ordusu ile müşterek yapılan Combined Response Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Türk Motorlu Piyade Bölük Komutanlığından 15 araç ve 93 personelin katılımı ile gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikattan fotoğraflar da yer aldı.

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MSB'den Combined Response Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
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