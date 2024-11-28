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MSB'den, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan kitap kapağına ilişkin açıklama

MSB'den, yapılan yazılı açıklamada, MSÜ Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve senato tarafından basılmasına izin verilen "Ders Notu" kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmadığını belirtti.

Utku Şimşek  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
MSB'den, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan kitap kapağına ilişkin açıklama

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi kapsamında hazırlatılan kitap kapağının, "Üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatıldığını ve kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitapların derhal toplatıldığı" bildirildi.

MSB'den, yapılan yazılı açıklamada, MSÜ Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve senato tarafından basılmasına izin verilen "Ders Notu" kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmadığını belirtti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada yer alan kitap kapağı, üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatılmış ve kapağın ders notu kitaplarının baskısı için de kullanılması amacıyla yeni kapak, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar derhal toplatılmıştır. Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım'da görevinden istifa etmiştir. MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhal idari ve adli süreç başlatılmıştır."

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