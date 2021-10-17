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MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı bölgesinde başta çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere halkın yeme içmeden giyime, elektrikten suya, sağlıktan eğitime kadar temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edildiği bildirildi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 17.10.2021
MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Türkiye'nin ve Suriyelilerin huzur ve güvenliği için PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile azim ve kararlılıkla mücadele eden ve sınırların güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engelleyerek güvenlik ve huzur ortamı sağlayan Mehmetçik'in yardım elini bölgeye uzattığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hayatın normalleşmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak bölgede yer alan İsimsiz, Annasan, Bir İsa, UMM Sagrij, Shamu, Kharib, Birhavvas ve Saliyah Meskun mahalle ve köylerine insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, TSK'nın başta çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere Barış Pınarı bölgesindeki halkın yeme içmeden giyime, elektrikten suya, sağlıktan eğitime kadar temel ve insani ihtiyaçlarını karşılayarak, barış ve istikrar için umut ışığı olmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, kahraman Mehmetçik'in terörist nerede ise orayı hedef almaya, masum ve mazlum nerede ise oraya yardım elini uzatmaya, kahramanlığının yanı sıra merhametiyle de tüm dünyaya örnek olmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

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