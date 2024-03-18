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MSB'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oğuzhan Sarı  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
MSB'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan ve toprağın her bir karışını kanlarıyla sulayarak bize bu cennet vatanı armağan eden şanlı ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyor, onları saygı ve şükranla anıyoruz."

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