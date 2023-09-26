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MSB: Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişi yakalandı

Hudut birlikleri, Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişiyi yakaladı.

Sarp Özer  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
MSB: Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hebasından yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri Yunanistan'dan yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 17 kişiyi tespit etti.

Mehmetçiğin yakaladığı kaçaklardan 11'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

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