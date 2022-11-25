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MSB, Yunanistan sınırında 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişinin yakalandığını açıkladı.

İsmet Karakaş   | 25.11.2022
MSB, Yunanistan sınırında 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1'inin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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