MSB, yoğun kar ve şiddetli soğuklarda muharebe eğitimi alan Mehmetçikleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Ocak'ta Kars'ta başlayan "13'üncü Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askeri Kayakçılık ile Çığ ve Çığda Arama Kursu"nun devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığınca, 8 Ocak 2024 tarihinde başlayan '13'üncü Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askeri Kayakçılık ile Çığ ve Çığda Arama Kursu' Kars Sarıkamış'ta devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığınca, 8 Ocak 2024 tarihinde başlayan “13’üncü Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askerî Kayakçılık ile Çığ ve Çığda Arama Kursu” Sarıkamış/Kars’ta devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/gZFB3agUZY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2024
Paylaşımda, eğitimden karelerin bulunduğu fotoğraflar yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.