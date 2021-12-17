Dolar
16.90
Euro
19.13
Altın
1,811.63
ETH/USDT
3,828.00
BTC/USDT
47,103.00
BIST 100
2,164.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MSB, Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 17.12.2021
MSB, Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı, 6-16 Aralık 2021 tarihleri arasında başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının birlikte Omicron'a karşı koruduğu öne sürüldü
Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor
G7 sağlık bakanları, Omicron varyantı vakalarındaki artıştan 'derin endişe' duyuyor
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan'dan 'Omicron varyantı' uyarısı
Avrupa, 5-11 yaş aralığındaki çocukların Kovid-19'a karşı aşılanmasına hız veriyor

Benzer haberler

MSB, Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

MSB, Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

Dışişleri: ABD'nin terörizm raporu eksik ve önyargılı

Türk ve Afrikalı sağlık çalışanları 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

İklim değişikliği pelikanların yuvası Aktaş Gölü'nde su seviyesini düşürdü

İklim değişikliği pelikanların yuvası Aktaş Gölü'nde su seviyesini düşürdü
İzmir'e uluslararası tatbikat için gelen Afrikalı hemşirelerin Türkiye sevgisi

İzmir'e uluslararası tatbikat için gelen Afrikalı hemşirelerin Türkiye sevgisi
Türkiye'den AB genişleme kararlarının Türkiye'ye ilişkin bölümlerine tepki

Türkiye'den AB genişleme kararlarının Türkiye'ye ilişkin bölümlerine tepki