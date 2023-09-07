Dolar
26.83
Euro
28.77
Altın
1,917.82
ETH/USDT
1,632.00
BTC/USDT
25,808.00
BIST 100
8,337.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, TEKNOFEST

MSB, Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST'teki gösteri uçuşu görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının gösteri ekibi Türk Yıldızları'nın Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'teki gösteri uçuşu görüntülerini paylaştı.

Fırat Taşdemir  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
MSB, Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST'teki gösteri uçuşu görüntülerini paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından görüntülerle birlikte, "Hava Kuvvetlerimizin gösteri ekibi Türk Yıldızları, Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen TEKNOFES'te nefes kesen gösteri uçuşu gerçekleştirdi." mesajı yayınlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST'teki gösteri uçuşu görüntülerini paylaştı
Bakan Ersoy: Turizm sektöründen bu sene 56 milyar dolar bir gelir hedefliyoruz
Batı Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Kırklareli'ndeki sel bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Benzer haberler

MSB, Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST'teki gösteri uçuşu görüntülerini paylaştı

MSB, Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST'teki gösteri uçuşu görüntülerini paylaştı

TEKNOFEST'te birinci olan Edirneli öğrenciler "Erken Uyarı Sistemi" projesini geliştirmek istiyor

HÜRJET, Türk Yıldızları ile tarihi uçuşa imza attı

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 3 terörist Habur'da teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 3 terörist Habur'da teslim oldu
NATO'nun talebiyle Kosova'ya gönderilen ihtiyat birliği Türkiye'ye dönüyor

NATO'nun talebiyle Kosova'ya gönderilen ihtiyat birliği Türkiye'ye dönüyor
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet