MSB, TSK İnsani Yardım Tugayı'nın bir kişiyi enkaz altından kurtarmasına ilişkin görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı'nın Osmaniye'de bir kişiyi enkaz altından çıkarmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında. TSK İnsani Yardım Tugayı'nın Arama Kurtarma Taburu da Osmaniye'de gece boyunca aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında görev yaptı." ifadelerine yer verildi.
Devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşımızın yanında… TSK İnsani Yardım Tugayı’nın Arama Kurtarma Taburu da Osmaniye'de gece boyunca aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında görev yaptı.#MSB #Deprem pic.twitter.com/m42255CpYo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023
Paylaşımda, enkaz altında kalan bir kişinin kurtarılmasına ilişkin görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.