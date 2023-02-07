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MSB, TSK İnsani Yardım Tugayı'nın bir kişiyi enkaz altından kurtarmasına ilişkin görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı'nın Osmaniye'de bir kişiyi enkaz altından çıkarmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

İsmet Karakaş   | 07.02.2023
MSB, TSK İnsani Yardım Tugayı'nın bir kişiyi enkaz altından kurtarmasına ilişkin görüntüleri paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında. TSK İnsani Yardım Tugayı'nın Arama Kurtarma Taburu da Osmaniye'de gece boyunca aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında görev yaptı." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, enkaz altında kalan bir kişinin kurtarılmasına ilişkin görüntüler de yer aldı.

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