MSB, teröristlerin tuzakladığı EYP'lerin imha edilme görüntüsünü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının yapıldığı bölgelerde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit ve imha edilme görüntüsünü paylaştı.
Ankara
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.
Operasyon bölgelerinde tuzaklandığı tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait EYP'lerin imha edildiği belirtilen paylaşımda, buna ilişkin görüntüye de yer verildi.
Görüntülerde, bir askerin operasyon bölgesinde tespit edilen EYP'ler hakkında bilgi verdiği, daha sonra EYP'lerin imha edildiği anlar yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.