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MSB, teröristlerin tuzakladığı EYP'lerin imha edilme görüntüsünü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının yapıldığı bölgelerde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit ve imha edilme görüntüsünü paylaştı.

Orhan Onur Gemici   | 29.06.2021
MSB, teröristlerin tuzakladığı EYP'lerin imha edilme görüntüsünü paylaştı

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.


Operasyon bölgelerinde tuzaklandığı tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait EYP'lerin imha edildiği belirtilen paylaşımda, buna ilişkin görüntüye de yer verildi.

Görüntülerde, bir askerin operasyon bölgesinde tespit edilen EYP'ler hakkında bilgi verdiği, daha sonra EYP'lerin imha edildiği anlar yer aldı.

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