MSB, terör örgütü PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları'ndaki doğal yaşamı paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'dan temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'ndaki keçilerin görüntülerini paylaştı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörün ve teröristin olmadığı her yerde güzellikler vardır. Mehmetçik'in kahramanca bir mücadele ile terör örgütü PKK'dan temizlediği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları artık dağ keçilerinin vazgeçilmez mekanı oldu." ifadelerine yer verildi.
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Terörün ve teröristin olmadığı her yerde güzellikler vardır!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022
Mehmetçiğin kahramanca bir mücadele ile terör örgütü PKK’dan temizlediği #Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki #İkiyaka Dağları artık dağ keçilerinin vazgeçilmez mekânı oldu. 🐐 pic.twitter.com/abcMeu2zko