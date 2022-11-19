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MSB, terör örgütü PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları'ndaki doğal yaşamı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'dan temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'ndaki keçilerin görüntülerini paylaştı.

Esin Işık   | 19.11.2022
MSB, terör örgütü PKK'dan temizlenen İkiyaka Dağları'ndaki doğal yaşamı paylaştı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörün ve teröristin olmadığı her yerde güzellikler vardır. Mehmetçik'in kahramanca bir mücadele ile terör örgütü PKK'dan temizlediği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları artık dağ keçilerinin vazgeçilmez mekanı oldu." ifadelerine yer verildi.

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