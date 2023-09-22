MSB: Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde 12 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan terörist grup belirlendi.
Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 22, 2023
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG’li teröristi başarılı… pic.twitter.com/wsFnaLBpcZ
Operasyonda PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlık açıklamasında, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.