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MSB: Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde 12 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Sarp Özer  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
MSB: Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan terörist grup belirlendi.

Operasyonda PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık açıklamasında, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz." ifadesi kullanıldı.

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