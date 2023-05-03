MSB, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntüleri." ifadesi kullanıldı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2023
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıkladığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan sözde yönetim kadrosundan 2 PKK’lı teröristin teslim olma görüntüleri… pic.twitter.com/ijQN66cscc