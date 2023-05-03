Dolar
19.47
Euro
21.52
Altın
2,021.01
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,460.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Park'ında gerçekleştirilen "Yeni Zigana Tüneli" açılış törenine katılıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da seçim irtibat bürosu açılışında konuşuyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Belediyesince yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış töreninde konuşuyor.
logo
Gündem

MSB, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Utku Şimşek  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
MSB, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntüleri." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de farklı siyasi görüşteki gruplar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 66. sayısını yayımladı
OGM orman yangınlarıyla mücadelede hava gücüne güç kattı
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan toplu iş sözleşmesi açıklaması
Bakan Yanık: 2002'den beri aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranını yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükselttik

Benzer haberler

MSB, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı

MSB, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı

Yunanistan ve Suriye sınırında 6'sı terör örgütü mensubu 12 kişi yakalandı

İstanbul'da TCG Anadolu'yu 140 binden fazla kişi ziyaret etti

Şırnak'taki araç kazasında iki asker şehit oldu, dört asker yaralandı

Şırnak'taki araç kazasında iki asker şehit oldu, dört asker yaralandı
MSB: İki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı

MSB: İki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı
Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesinde Port Sudan bölümü tamamlandı

Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesinde Port Sudan bölümü tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet