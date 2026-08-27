MSB: SDG'nin feshi, Suriye'de "tek devlet, tek ordu" anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişme

Yusuf Soykan Bal
27 Ağustos 2026•Güncelleme: 27 Ağustos 2026
MSB'nin açıklamasında, “Patriot Hava Savunma Sistemlerinin Kerpe Adası'ndan Girit'e taşınması kararını, mevcut yanlış uygulamadan geri dönülmesi yönünde olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz.” ifadesi kullanıldı.
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