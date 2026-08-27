MSB: SDG'nin feshi, Suriye'de "tek devlet, tek ordu" anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişme Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SDG'nin feshi ile ilgili, "Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile "tek devlet, tek ordu" anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir." açıklamasında bulundu.