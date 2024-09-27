Dolar
34.19
Euro
38.18
Altın
2,663.99
ETH/USDT
2,664.70
BTC/USDT
65,817.00
BIST 100
9,759.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız. Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak.
logo
Gündem

MSB, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü videolu mesajla kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü videolu mesajla kutladı.

Abdullah Sarica  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
MSB, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü videolu mesajla kutladı

Ankara

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tatbikat görüntülerine yer verildi.

"Denizler parlar, ufuklar aydınlanır. Türk'ün şanlı donanmasıyla tarih yazılır." ifadeleri kullanılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"486 yıl önce Preveze'de kazanılan zaferle gücünü tüm dünyaya gösteren Türk donanması, bugün de asil milletimizden aldığı güçle şanlı ecdadımızın mirasını geleceğe taşıyor. Her daim milletinin emrinde, görevinin başında olan Türk Deniz Kuvvetlerimizin Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor, Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı ecdadımızı, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Su azlığının çözümü için İznik Gölü'ne baraj ve 5 derenin bağlanması planlanıyor
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
TDV, Lübnan için yardım kampanyası başlattı
Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü İstanbul'da kutlandı
Antalya, Alman turist sayısında rekor yıllarını geride bıraktı

Benzer haberler

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü videolu mesajla kutladı

TSK'ya muvazzaf subay alınacak

MSB: (Lübnan'daki gelişmeler) Olası tahliye harekatı kapsamında ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır

MSB: (Lübnan'daki gelişmeler) Olası tahliye harekatı kapsamında ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır
MSB, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluş yıl dönümünü kutladı

MSB, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluş yıl dönümünü kutladı
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet