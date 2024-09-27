MSB, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü videolu mesajla kutladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü videolu mesajla kutladı.
Ankara
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tatbikat görüntülerine yer verildi.
Denizler parlar, ufuklar aydınlanır— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2024
Türk’ün şanlı donanmasıyla tarih yazılır! 🇹🇷
486 yıl önce Preveze’de kazanılan zafer ile gücünü tüm dünyaya gösteren Türk donanması, bugün de asil milletimizden aldığı güçle şanlı ecdadımızın mirasını geleceğe taşıyor.
Her daim milletinin… pic.twitter.com/A2jqYgeNVl
"Denizler parlar, ufuklar aydınlanır. Türk'ün şanlı donanmasıyla tarih yazılır." ifadeleri kullanılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"486 yıl önce Preveze'de kazanılan zaferle gücünü tüm dünyaya gösteren Türk donanması, bugün de asil milletimizden aldığı güçle şanlı ecdadımızın mirasını geleceğe taşıyor. Her daim milletinin emrinde, görevinin başında olan Türk Deniz Kuvvetlerimizin Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor, Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı ecdadımızı, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.