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MSB, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait maket uçakların vurularak düşürüldüğünü bildirdi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait maket uçakların birliklere zarar veremeden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından vurularak düşürüldüğü bildirildi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
MSB, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait maket uçakların vurularak düşürüldüğünü bildirdi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde operasyonlarımız hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK'ya ait maket uçaklar da birliklerimize zarar veremeden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından vurularak düşürülüyor." ifadelerine yer verildi.

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MSB, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait maket uçakların vurularak düşürüldüğünü bildirdi
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