MSB, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait maket uçakların vurularak düşürüldüğünü bildirdi
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait maket uçakların birliklere zarar veremeden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından vurularak düşürüldüğü bildirildi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde operasyonlarımız hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK'ya ait maket uçaklar da birliklerimize zarar veremeden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından vurularak düşürülüyor." ifadelerine yer verildi.
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Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekât bölgesinde operasyonlarımız hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK’ya ait maket uçaklar da birliklerimize zarar veremeden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından vurularak düşürülüyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/w2zQ2AMpAQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2024