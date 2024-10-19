MSB, Pençe Kilit bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde devam eden arama tarama ve keşif gözetleme faaliyetlerine ilişkin görüntüler paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama ve keşif gözetleme faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Kahraman komandolarımız Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama ve keşif/gözetleme faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/RGLNIANd5c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2024
Paylaşımda ayrıca operasyon bölgesinden görüntüler de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.