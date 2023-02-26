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MSB: Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesi teslim alındı

Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesinin Malatya'da törenle teslim alındığı bildirildi.

Mehmet Tosun   | 26.02.2023
MSB: Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesi teslim alındı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın, deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesini Malatya'da törenle teslim aldık. Tüm Pakistan halkına destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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MSB: Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesi teslim alındı

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