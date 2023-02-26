MSB: Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesi teslim alındı
Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesinin Malatya'da törenle teslim alındığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın, deprem bölgesine gönderdiği 21 tır yardım malzemesini Malatya'da törenle teslim aldık. Tüm Pakistan halkına destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Dost ve kardeş ülke Pakistan’ın deprem bölgesine gönderdiği 21 TIR yardım malzemesini Malatya'da törenle teslim aldık. Tüm Pakistan halkına destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz.#MSB pic.twitter.com/PUd395M9tj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2023