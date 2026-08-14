MSB, Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde şehit ve gazileri andı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 20 Temmuz 1974'te Mutlu Barış Harekatı'nı "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla Kıbrıs Türkü'ne yönelik katliamları durdurmak için başlattığı hatırlatıldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Rum ve Yunan tarafının Cenevre Konferanslarındaki uzlaşmaz tutumu üzerine, 'Ayşe Tatile Çıksın' parolasıyla 14 Ağustos 1974'te ikinci Barış Harekatı icra edildi. Harekatın 52'nci yılında, vahşice katledilen Kıbrıs Türkü soydaşlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyoruz."