MSB: MSB Ar-Ge Merkezi tarafından üretilen çok sayıda ürün SAHA 2026'da sergileniyor Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, MSB Ar-Ge Merkezi tarafından üretilen çok sayıda ürünün sergilendiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı dolayısıyla İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Ayasofya Toplantı Salonu'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

SAHA 2026'nın savunma sanayisine değerli katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Aktürk, emeği geçenlere teşekkür etti.

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisinin ulaştığı seviye ile gelecek vizyonunun tüm dünyaya tanıtıldığı SAHA-2026'da MSB ve bağlı kuruluşların ürün ve projelerinin yer aldığını hatırlatarak, "Bu kapsamda, MSB Ar-Ge Merkezimiz tarafından, geniş bir etki ve bant kapatma kapasitesine sahip Gölgehan jammer, ilk sıvı roket yakıtlı hipersonik hızda seyir yapabilen ve en uzun menzile sahip Yıldırımhan uzun menzilli füze, bütün kritik parçaları Ar-Ge'miz tarafından üretilen Güçhan turbo-fan uçak motoru ve Onur turbo şaft helikopter motoru, kalibresinde dünyanın en hafif silahı olma özelliğine ve maksimum 2 bin 100 metre atış menziline sahip PNR-53 sniper olmak üzere çok sayıda seçkin ürünümüz sergilenmektedir." dedi.

Fuarda tanıtılan ürünlere değinen Aktürk, "Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından, modern muharebe sahasına uygun olarak tasarlanan 105 milimetre URAN araç üstü obüs, yüksek hareket kabiliyeti, hızlı konuşlanma ve etkin ateş desteği sağlayan ATTİLA araç üstü 155 milimetre obüs, mayınlı sahalara yönelik güvenli çözüm sunan ALPAY-2 mayın temizleme sistemi, 300 kalibre blackout tüfeği, 7,62 milimetre anti-dron mühimmatı, TOLGA yakın hava savunma sistemi bünyesine dahil edilen akustik sistem, lazer silah sistemi ve ENFAL-17 füzesi başta olmak üzere 50'den fazla yeni ürün ilk kez tanıtılmaktadır." diye konuştu.

Aktürk, şirketin ayrıca, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile KBRN Koruyucu Malzeme Tedarik Sözleşmesi, MSB ile MOD184 Çok Maksatlı Topçu Tapası ve MOD135 Yaklaşım Tapası Tedarik Sözleşmesi, ASFAT AŞ ile 4 Denizhan Milli Deniz Topu tedarikine yönelik sözleşme, Macaristan merkezli "HT Division" şirketiyle insansız kara araçlarına TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemleri'nin entegrasyonu ile Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı MİRAS Savunma Sanayisi Şirketi ile BMP-1 zırhlı araç modernizasyonuna yönelik mutabakat zaptları imzaladığını kaydetti.

ASFAT AŞ ile İtalyan Magnaghi Aerospace şirketi arasında SkyArrow Uçak Platformu'nun ortak üretimine yönelik "Niyet Mektubu", Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına ilişkin 27 ZAHA'nın (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı) tedariki kapsamında sözleşme imzalandığını aktaran Aktürk, diğer yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Anadolu ve TCG İstanbul gemileri ile TCG Piri Reis denizaltısının fuara katıldığını, Mehteran Birlik Komutanlığı ile bando komutanlığınca konserler icra edildiğini söyledi.

Aktürk, 8-9 Mayıs'ta TCG Anadolu'nun Sarayburnu'nda, TCG İstanbul'un ise Ataköy'de vatandaşın ziyaretine açılacağını sözlerine ekledi.

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in SAHA 2026 kapsamında, Somali, Kosova, Kenya, Kuveyt, Moritanya, Sudan ve Estonya savunma bakanları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri, Azerbaycan Savunma Sanayii, Somali Limanlar ve Deniz Taşımacılığı, Kanada'nın Tedarikten Sorumlu Devlet Bakanları, Azerbaycan, Vietnam ve Gana savunma bakan yardımcıları, Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı ve Irak Genelkurmay Başkan Yardımcısı ile bir araya geldiğini aktardı.

Bakan Güler'in Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile "Askeri Mali İşbirliği", Kenya Savunma Bakanı Roselinda Soipan Tuya ile "Savunma İşbirliği" anlaşmaları imzaladığını kaydeden Aktürk, Bakan Güler'in 30 Nisan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ağırladığını, aynı gün Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Aktürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da fuar kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Kazakistan ve Ruanda genelkurmay başkanları, Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı ve Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı Müsteşarı ile bir araya geldiğini söyledi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun fuar için İstanbul'a gelen Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı ile 5 Mayıs'ta görüştüğünü, 11-14 Mayıs tarihlerinde Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı'nın davetlisi olarak Portekiz'e resmi ziyarette bulunacağını aktaran Aktürk, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın 6-8 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanları (CHENS 2026) Toplantısı'na katılacağını bildirdi.

Terörle mücadele

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesinin yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı ile 17 kişilik karinalı botun, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığını anlattı.

Terörle mücadele çalışmalarına değinen Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca, son bir haftada imha edilen 4 kilometre tünel ile birlikte Münbiç'te tespit edilen tünel hatlarının tamamı (487 kilometre) başarıyla imha edilmiştir. Böylece Suriye Harekat Alanlarındaki 789 (Tel Rıfat: 302 / Münbiç 487) kilometrelik tünellerin tamamı kullanılamaz hale getirilmiştir."

Hudut güvenliği

Hudut güvenliğine yönelik faaliyetlerin de devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, "Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde son bir haftada sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 256 şahıs yakalanmış, 2 bin 232 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 686, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 27 bin 850 olmuştur." diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye ile Suriye arasındaki askeri işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması maksadıyla 11 Mayıs'ta TCG Meltem tarafından Suriye'nin Lazkiye kentine ilk kez liman ziyareti yapılacağını bildiren Aktürk, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet, Lazkiye'de bulunan askeri eğitim kurumlarını ziyaret edecektir. Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı, 9'uncu Hudut Tugay Komutanımızı 12-13 Mayıs'ta Edirne'de ziyaret edecektir." bilgisini paylaştı.

Orta Doğu'daki gelişmeler

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Aktürk, şöyle konuştu:

"İran ve ABD'nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için sağduyulu ve yapıcı davranmasını ve müzakere sürecine devam etmelerini temenni ediyoruz. Bölgede istikrar ve huzurun sağlanmasına yönelik çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Öte yandan, İsrail'in uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ederek müzakere sürecine rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılara ve Gazze'de her geçen gün derinleşen insani krize karşı uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi gerekliliğini yineliyoruz."

Tatbikatlar ve eğitim faaliyetleri

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında icra edilen EFES-2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında çok sayıda dost ve müttefik ülkenin katılımıyla Bahadır Adası'nda yerli ve milli karinalı bot (Karayel) ile bot eğitimleri gerçekleştirilmiş, Narlıdere, Kartal/Menteş, Alankırı, Bahadır Adası ve Paşaçiftliği ordugah bölgelerinde, amfibi harekat, tank avcılığı, hava savunma, KBRN, paraşüt eğitimleri ile havan, ZMA, tank topu ve tabanca atışları icra edilmiştir. 27 Nisan'da başlayan ve İspanya ev sahipliğinde Batı Akdeniz'de icra edilen Spanish Minex Mayın Harekatı Tatbikatı yarın sona erecektir."

Tuğamiral Aktürk, 5-13 Mayıs tarihlerinde Norveç'teki Steadfast Deterrence ile Paris'teki Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Bilgisayarlı Destekli Komuta Yeri tatbikatlarına katılım sağlandığı, 10-23 Mayıs tarihlerinde İsveç, Norveç, Polonya ve Baltık Denizi'nde Sword (Defender Europe), Hollanda'da Teknik Birlikte Çalışabilirlik, Sırbistan'da NATO-Sırbistan tatbikatlarına iştirak edileceğini söyledi.

Türkiye'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) birlikleri arasındaki dostluk, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amacıyla Doğal Afetler Arama Kurtarma Tatbikatı'nın yapılmasının planlandığını dile getiren Aktürk, Spanish Minex Tatbikatı'na iştirak eden NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de (SNMCMG-2) görevli TCG Amasra mayın avlama gemisinin 8-10 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Mallorca kentine liman ziyareti yapacağını, geminin müteakiben 13-22 Mayıs tarihleri arasında Batı Akdeniz'de icra edilecek Italian Minex Tatbikatı'na katılacağını bildirdi.

Aktürk, "Yabancı askeri gemilerin limanlarımızı ziyaretlerine ilişkin olarak İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Alpino tarafından 6-10 Mayıs tarihleri arasında Mersin'e liman ziyareti gerçekleştirilmekte, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri unsuru Oriku tarafından NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında 8-10 Mayıs tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılması planlanmaktadır. Stratejik önemi her geçen gün artan denizlerde güvenlik ve istikrarın temel unsurlarından biri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın, caydırıcı gücünün kamuoyuna etkin şekilde aktarılması, vatan savunmasındaki kritik rolüne ilişkin özellikle gençler arasında farkındalık oluşturulması, Deniz Kuvvetlerimizin tanıtımına katkı sağlanması, milli savunma bilinci ve vatan sevgimizin güçlendirilmesi maksadıyla Bakanlığımız ile TRT işbirliğinde 'Operasyon Alesta' isimli dizi projesi başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Bakanlık tarafından, basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamada bulunuldu.

SAHA 2026 ve savunma sanayi vizyonuna değinilen açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı olarak savunma sanayisine yalnızca kullanıcı bakış açısıyla değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren, yön veren, sektörün gelişimini hızlandıran ve stratejik düzeyde konsept üreten bir vizyonla yaklaşmaktayız. Ortaya koyulan bu vizyon, sektörün tüm paydaşlarını teşvik eden, teknolojik bağımsızlığı güçlendiren ve kritik alanlarda yerli kabiliyetlerin gelişimini hızlandıran stratejik bir yaklaşımın ürünüdür. Sahip olduğumuz kurumsal tecrübe, mühendislik altyapısı ve üretim kabiliyetleriyle yeni nesil savunma sistemlerinin geliştirilmesine rehberlik ediyoruz." denildi.

Açıklamada, uzun yıllardır sürdürülen AR-GE faaliyetleri neticesinde Bakanlık bünyesinde kritik üretim altyapıları, ileri teknoloji laboratuvarları ve yüksek hassasiyetli üretim kabiliyetine sahip tesisler oluşturulduğu aktarıldı.

Milli füze Yıldırımhan

Türkiye'nin milli füzesi Yıldırımhan'a ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıldırımhan füze sisteminde kullanılan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtlar AR-GE merkezimiz tarafından yerli imkanlarla üretilmektedir. Söz konusu yakıt teknolojisi uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır. 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip Yıldırımhan füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir."

Açıklamada, Bakanlığın milli teknoloji hamlesi kapsamında savunma sanayisinin gelişimini desteklemeye, yerli ve milli sistemler geliştirmeye ve Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesini artırmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Güçhan turbo-fan jet motoru

MSB'nin sıvı yakıtlı roket motoru ve uçak motoru alanındaki çalışmalara uzun yıllar önce başladığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Güçhan turbo-fan jet motoru, tüm bileşenleri Milli Savunma Bakanlığı Araştırma Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen ve tamamen yerli imkanlarla üretilen yüksek itki gücüne sahip milli bir jet motorudur. Motor sistemi, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun şekilde özgün mühendislik çözümleriyle tasarlanmış olup kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir yerli kabiliyet oluşturulması hedefiyle geliştirilmiştir. Tek kristal teknolojisi sayesinde motor bileşenlerinin yüksek sıcaklık ve yoğun çalışma şartlarına karşı dayanımı artırılarak verimlilik, performans ve kullanım ömründe önemli kazanımlar elde edilmiştir. 42 bin lbf (paund kuvvet) itki gücüne sahip motordan bugüne kadar toplam 6 adet motor üretilmiş olup, motorların kalifikasyon testlerinin bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."

Bu süreçte ticari kaygılardan ziyade teknoloji geliştirme, milli kapasite oluşturma ve savunma sanayi firmalarına öncülük etmenin hedeflendiği ifade edilen açıklamada, Bakanlığın sahip olduğu kurumsal tecrübe ve mühendislik altyapısıyla savunma teknolojilerinde yerli, bağımsız ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye, araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmaya ve ülkenin stratejik teknoloji vizyonuna katkı sunmaya devam edeceği kaydedildi.