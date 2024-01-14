MSB: Metina ve Gara'da 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
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