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Türk taraftarlar, Hollanda maçının oynanacağı Berlin’de bir araya geldi.
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MSB, Mehmetçiğin A Milli Futbol Takımı'na başarı dilediği videoyu paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında (EURO 2024) Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na, Mehmetçiğin başarı mesajlarını ilettiği video yayınladı.

Yıldız Nevin Kasım  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
MSB, Mehmetçiğin A Milli Futbol Takımı'na başarı dilediği videoyu paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında bugün gerçekleşecek Türkiye-Hollanda karşılaşması öncesinde A Milli Futbol Takımı'na özel bir video paylaşıldı.

Videoda, karada, denizde ve havada görev yapan Mehmetçik, Türk bayrakları ve milli takım forması açarak, milli takıma başarı dileklerini iletti.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Milli ruh, milli güç.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan 'Bizim Çocuklar'a mesaj var: A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere."

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MSB, Mehmetçiğin A Milli Futbol Takımı'na başarı dilediği videoyu paylaştı

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